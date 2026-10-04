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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takım'da Emirhan Topçu antrenmanı tamamlayamadı

        A Milli Futbol Takım'da Emirhan Topçu antrenmanı tamamlayamadı

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında yarın İtalya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını Belçika'da gerçekleştirdiği idmanla tamamladı. Defans oyuncusu Emirhan Topçu, dizindeki ağrıların devam etmesi nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 17:47 Güncelleme:
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        A Milli Takım'da sakatlık!

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında yarın İtalya'ya konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarını Belçika'da gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, Standard Liege Kulübünün akademi tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas, rondo ve çeviklik çalışmaları yapıldı.

        Taktik ve duran top uygulamaları üzerinde durulan idman, taktik oyun ile sona erdi.

        EMİRHAN TOPÇU'DAN KÖTÜ HABER

        Dizindeki ağrı sebebiyle kamp döneminde yapılan bir antrenmanda yer almayan Emirhan Topçu, aynı bölgedeki şikayetinin yeniden oluşması nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı.

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        Arka adalesinde ağrısı olan Can Uzun da idmanın ilk bölümünde takımla çalışırken sonrasında çalışmasına bireysel programı doğrultusunda devam etti.

        İBRAHİM HACIOSMANOĞLU DA ANTRENMANI İZLEDİ

        TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da antrenmanı tribünden takip etti.

        Montella ile futbolculardan Ozan Kabak, müsabakanın oynanacağı Renato Dall'Ara Stadı'nda bugün TSİ 19.45'te basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, toplantı öncesi statta kısa bir yürüyüş yapacak.

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        #A Milli Futbol Takımı
        #UEFA Uluslar Ligi
        #Antrenman
        #italya
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