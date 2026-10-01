A Milli Takım'da Can Uzun antrenmana çıkamadı
UEFA Uluslar Ligi'nde yarın akşam Belçika'ya konuk olacak A Milli Takım'a Can Uzun'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcu, ağrıları sebebiyle antrenmana çıkmadı.
Giriş: 01 Ekim 2026 - 11:55 Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında yarın akşam Belçika'ya konuk olacak.
Ay-yıldızlılarda zorlu mücadele öncesi önemli bir gelişme yaşandı.
Milli Takım'ın önemli isimlerinden Can Uzun, son idman öncesinde hissettiği ağrı nedeniyle İstanbul'daki son antrenmanda yer almadı.
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