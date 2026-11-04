Ahmet Selim Kul: Emre Belözoğlu'nun bu takımı toparlayabileceğini düşünüyorum

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu tercihini 'HT Spor Gündem' programında değerlendirdi.

Belözoğlu'nun ilk dönemine göre daha tecrübelendiğinin altını çizen Kul, 46 yaşındaki teknik adamın şu andaki mevcut kadroyu daha rahat yönetebileceğini dile getirdi.

🎙️@ahmetselimkul: Emre Belözoğlu’nun önünde hala yol olduğunu, Kasımpaşa kariyerinin onu toparladığını ve iyi gitmesi gerektiğini düşünüyordum.



Ama Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe kariyeri tabii ki diğer takımlardaki kariyeriyle aynı değil. Bu takım, zaten isim olarak tarihte… pic.twitter.com/u8Zz8q28vD — HT Spor (@HTSpor) November 4, 2026

İşte o açıklamalar:

"Emre Belözoğlu’nun önünde hala yol olduğunu, Kasımpaşa kariyerinin onu toparladığını ve iyi gitmesi gerektiğini düşünüyordum.

Ama Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe kariyeri tabii ki diğer takımlardaki kariyeriyle aynı değil. Bu takım, zaten isim olarak tarihte görülmemiş bir takım.

Mesut Özil, efendime söyleyeyim Sosa, o zamanlar Perotti... Yani bu tarz bir takım vardı. Arda da ilk defa o sezon altyapıdan A takıma çıkmıştı; Gökhan Gönül, Caner...

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Fenerbahçe’de o sorunu yaşar mı? Bence yaşamaz. Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’de işi çok zor; ama ben Fenerbahçe’de yaptıklarını hatırlıyorum. O dönemki yaklaşımlarını, oyuncularla ilişkilerini ve şikayetçi olduğu şeyleri hatırlıyorum: Birkaç oyuncunun kazanmamış olması, tecrübesiz olması...

Ben Emre Belözoğlu’nun bu takımı derleyip toparlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü o dediğin eksi yanların Fenerbahçe’de olmayacağını hissediyorum. Yani futbolcularla diyaloğu diğer takımlarda olduğu gibi olmaz ve burayı toparlayabilecek bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum."