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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul: Emre Belözoğlu'nun bu takımı toparlayabileceğini düşünüyorum

        Ahmet Selim Kul: Emre Belözoğlu'nun bu takımı toparlayabileceğini düşünüyorum

        Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, Belözoğlu'nun sarı-lacivertlilerin başına geçmesini yorumlarken, "Ben Emre Belözoğlu'nun bu takımı derleyip toparlayabileceğini düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 13:13 Güncelleme:
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        "Belözoğlu'nun takımı toparlayabileceğini düşünüyorum"

        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu tercihini 'HT Spor Gündem' programında değerlendirdi.

        Belözoğlu'nun ilk dönemine göre daha tecrübelendiğinin altını çizen Kul, 46 yaşındaki teknik adamın şu andaki mevcut kadroyu daha rahat yönetebileceğini dile getirdi.

        İşte o açıklamalar:

        "Emre Belözoğlu’nun önünde hala yol olduğunu, Kasımpaşa kariyerinin onu toparladığını ve iyi gitmesi gerektiğini düşünüyordum.

        Ama Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe kariyeri tabii ki diğer takımlardaki kariyeriyle aynı değil. Bu takım, zaten isim olarak tarihte görülmemiş bir takım.

        Mesut Özil, efendime söyleyeyim Sosa, o zamanlar Perotti... Yani bu tarz bir takım vardı. Arda da ilk defa o sezon altyapıdan A takıma çıkmıştı; Gökhan Gönül, Caner...

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        Fenerbahçe’de o sorunu yaşar mı? Bence yaşamaz. Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’de işi çok zor; ama ben Fenerbahçe’de yaptıklarını hatırlıyorum. O dönemki yaklaşımlarını, oyuncularla ilişkilerini ve şikayetçi olduğu şeyleri hatırlıyorum: Birkaç oyuncunun kazanmamış olması, tecrübesiz olması...

        Ben Emre Belözoğlu’nun bu takımı derleyip toparlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü o dediğin eksi yanların Fenerbahçe’de olmayacağını hissediyorum. Yani futbolcularla diyaloğu diğer takımlarda olduğu gibi olmaz ve burayı toparlayabilecek bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum."

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        #ahmet selim kul
        #fenerbahçe
        #emre belözoğlu
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