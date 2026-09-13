Al Hilal oyuncusu Ruben Neves'e çirkin tezahürat!
Suudi Arabistan Pro Lig'in 7. haftasında Al Hilal deplasmanda Al Taawon'u 6-0 mağlup ederken; konuk takımda Ruben Neves'e yapılan tezahürat, maçın önüne geçti.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Al Taawon sahasında Al Hilal'e 6-0'lık skorla mağlup oldu.
Farklı skordan çok maça, ev sahibi ekip taraftarlarının Portekizli futbolcu Ruben Neves'e yaptığı tezahürat damga vurdu.
NEVES'E DIOGO JOTA TEZAHÜRATI
Al Taawon'lu taraftarlar, Ruben Neves'i kışkırtmak için Dioto Jota tezahüratı yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Diogo Jota'nın en yakın arkadaşıydı...
NEVES KAYITSIZ KALMADI
Bunun üzerine deneyimli orta saha bu tezahürata kayıtsız kalamadı ve elini yukarı kaldırarak "Allah görüyor" işareti yaptı. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Ruben Neves, "Umarım yaptıklarından sonra gidip namaz kılmazlar" dedi.
EN YAKIN ARKADAŞIYDI
Portekiz Milli Takımı ve Liverpool'un oyuncusu Diogo Jota, 3 Temmuz 2025'te 28 yaşındayken İspanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
Diogo Jota ile Ruben Neves, milli takımın yanı sıra Porto ve Wolverhampton'da da birlikte forma giymişti.