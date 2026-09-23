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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün: NBA'in en iyi oyuncusu olmak istiyorum!

        Alperen Şengün: NBA'in en iyi oyuncusu olmak istiyorum!

        Houston Rockets'ın milli yıldızı Alperen Şengün, NBA'de artan beklentilerin kendisini motive ettiğini belirterek hedefinin bir gün ligin en iyi oyuncusu olmak olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 00:14 Güncelleme:
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        "NBA'in en iyi oyuncusu olmak istiyorum!"

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, ligin en iyi oyuncusu olmak istediğini söyledi.

        Yeni sezon öncesi medya gününde konuşan milli basketbolcu, "Her yıl beklentiler farklılaşıyor, giderek büyüyor. Daha iyi bir oyuncu haline ancak böyle gelirsiniz. Bir gün bu ligdeki en iyi oyuncu olmak istiyorum." dedi.

        Beklentilerin kendisini daha motive ettiğini belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Bu ligde oynamak bir hayatta kalma mücadelesi. Çünkü her yıl gelen 60 yeni oyuncu var ve emekli olana kadar asla rahatlayamazsınız. Her yıl çok çalışmalısınız. Bu ligde oynamak zor. Çok fazla yetenek var ve ben bu baskıyı seviyorum. Her yıl, beni daha iyi bir oyuncu yapıyor. 20 sayı attıysam, 25 yapabilirim. 25 attıysam, 30 yapabilirim." ifadelerini kullandı.

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        #NBA
        #Alper Şengün
        #Houston
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