Altay Bayındır, Celta Vigo'ya transfer oldu!

Manchester United, milli kaleci Altay Bayındır'ın sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Celta Vigo'ya kiralandığını açıkladı.

İngiliz ekibi transferi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyurdu.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Altay Bayındır, novo xogador do Celta!



O gardarredes internacional turco chega cedido a Vigo procedente do @ManUtd.



Hoş geldiniz, @AltayBayindir_1 🇹🇷 pic.twitter.com/1v7oEHra5F — Celta (@RCCelta) August 7, 2026

Celta Vigo'dan yapılan açıklamada ise "Celta ile Manchester United, Altay Bayındır'ın satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Celta, Altay Bayındır'a hoş geldin derken yeni döneminde kalede güven vermeye, fiziksel gücü ve hava toplarındaki hakimiyetiyle takıma katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyor. Hoş geldin, Bayındır!" ifadelerine yer verildi.

KARİYERİ

Futbol hayatına 2015-2016 sezonunda Ankaragücü ile başlayan Altay Bayındır, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Sarı-lacivertlilerin kalesini 5 sene boyunca koruyan Altay, son olarak 2023-24 sezonunda Premier Lig devlerinden Manchester United'a transfer olmuştu.

Deneyimli eldiven, A Milli Takım formasını ise ilk kez 2019'da terletti. 28 yaşındaki file bekçi, ay-yıldızlıların Euro 2020 ile 2024 ve son olarak 2026 Dünya Kupası kadrolarında kendisine yer buldu.

Ayrıca Altay Bayındır, kariyerinde daha önce Ankaragücü ile TFF 2. Lig, Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası ve Manchester United'la FA Cup zaferi yaşadı.