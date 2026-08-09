Amedspor'dan Oğuz Aydın'a kanca!

Fenerbahçe'de takıma katılacak futbolcular kadar ayrılacak isimlerin kim olacağı da merakla bekleniyor.

Yabancı oyuncuların yanı sıra Sarı-lacivertlilerin yerlilerine de teklifler gelirken, Oğuz Aydın bu isimlerin başını çekiyor.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Süper Lig'in yeni takımı Amedspor, Fenerbahçeli Oğuz Aydın ile ilgileniyor ve transfer için görüşmeler devam ediyor.

Oğuz Aydın'ın şartlar kabul etmesi halinde, Amed yönetiminin resmi imza aşamasına geçeceği aktarıldı.