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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Euroleague'de Olympiakos'a konuk olacak!

        Anadolu Efes, Euroleague'de Olympiakos'a konuk olacak!

        Anadolu Efes, EuroLeague'in 4. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 10:27 Güncelleme:
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        Anadolu Efes, Olympiakos'a konuk olacak!

        Anadolu Efes Basketbol Takımı, EuroLeague'in 4. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Sunela Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.15'te başlayacak.

        Anadolu Efes, Euroleague'de geride kalan 3 haftayı 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladı. Yunan ekibi ise 3 haftada 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

        AVRUPA KUPALARINDAKİ 917. KARŞILAŞMA

        Anadolu Efes, Olympiakos maçıyla Avrupa kupalarında 917. kez boy gösterecek.

        Lacivert-beyazlılar, Avrupa'daki 916 karşılaşmada 507 galibiyet, 409 yenilgi yaşadı.

        2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 669. maçını yapacak. Geride kalan 668 müsabakanın 350'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 318'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

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        #Anadolu Efes
        #EuroLeague
        #Olympiakos
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