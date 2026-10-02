Anadolu Efes'te Mike James şoku: Sezonu kapattı!
Anadolu Efes, Kızılyıldız maçında sakatlanan Mike James'in aşil tendonu onarımı ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Tecrübeli oyuncunun tedavi sürecinin seyrine göre 7-9 ay sahalardan uzak kalması öngörülüyor.
Giriş: 02 Ekim 2026 - 20:12 Güncelleme:
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın dün Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile yaptığı EuroLeague maçında sakatlanan lacivert-beyazlı oyuncu Mike James'in 7-9 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Anadolu Efes'den yapılan açıklamaya göre sağ ayak bileğinden sakatlanan ABD'li oyun kurucu, aşil tendonundan ameliyat edildi.
Kulüp doktoru Uğur Diliçıkık, ameliyat sonrası tedavi sürecinin seyri doğrultusunda James'in 7-9 ay sahalardan uzak kalacağının öngörüldüğünü belirtti.
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