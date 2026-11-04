Arda Güler ile hakem arasındaki diyalog viral oldu!
Real Madrid forması giyen Arda Güler'in Racing maçında bir pozisyona itirazı hakem kamerasına yansıdı. İkili arasında yaşanan diyalog sosyal medyada ilgi gördü.
Giriş: 04 Kasım 2026 - 12:13 Güncelleme:
Arda Güler, LaLiga'da Real Madrid'in Racing'i 3-0 yendiği karşılaşmaya performansıyla damga vururken bir de asist yapmıştı.
Milli futbolcunun hakem kamerasına yansıyan görüntüsü ise gündem oldu.
ARDA HAKEM KAMERASINA YAKALANDI
Sahada yaşanan bir pozisyonun ardından Arda Güler, sarı kart bekledi ve hakem Jose Luis Munuera Montero'ya itirazda bulundu.
Montero ise Arda'ya sakin kalmasını söyledi ve milli futbolcunun tepkisine gülerek yanıt vererek sosyal medyada sempati topladı.
ARDA GÜLER İLE HAKEM ARASINDAKİ DİYALOG
Arda Güler'in sarı kart beklediği pozisyonun ardından hakemle arasında şu diyalog yaşandı:
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Arda Güler: "Hocam, sarı kart, sarı kart mı?"
Hakem: "Sakin ol Arda. Haydi Arda, haydi."
Hakem: Arda, hadi, sen istemiş oluyorsun, değil mi?
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