Arjantin, Falkland Adaları pankartı nedeniyle ceza alabilir

Habertürk Manşet - 13 Temmuz 2026 (Deprem Bağışlarıyla Bahis Mi Oynadılar?

Deprem bağışlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor. AHBAP Derneği'nin deprem bağışlarını nasıl kullandığı, bağışların şahsi hesaplara aktarıldığı yönündeki iddialar, hesap hareketlerine ilişkin öne sürülen bilgiler ve soruşturma dosya... Daha Fazla Göster Deprem bağışlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor. AHBAP Derneği'nin deprem bağışlarını nasıl kullandığı, bağışların şahsi hesaplara aktarıldığı yönündeki iddialar, hesap hareketlerine ilişkin öne sürülen bilgiler ve soruşturma dosyasındaki yeni gelişmeler gündemin en çok tartışılan başlıkları arasında yer alıyor. AHBAP hesaplarının boşaltıldığı iddiası ne anlama geliyor? Bağışlar üçüncü kişilere mi aktarıldı? Haluk Levent hakkındaki iddiaların dayanağı ne? Bağış paralarının bahis amacıyla kullanıldığı yönündeki iddialara ilişkin soruşturma dosyasında hangi bilgiler yer alıyor? Tüm bu sorular, kamuoyuna yansıyan iddialar, resmi açıklamalar ve soruşturma sürecindeki gelişmeler çerçevesinde değerlendiriliyor. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Habertürk Muhabiri Gizem Türemen, Eski Savcı Alp Tekin Yıldırım ve Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, AHBAP Derneği'ne ilişkin soruşturmadaki son gelişmeleri, deprem bağışlarına yönelik iddiaları ve hukuki sürecin olası seyrini değerlendirdi. Daha Az Göster