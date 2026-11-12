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        Haberler Spor Futbol Arjantin Milli Takımı'nda teknik direktör Lionel Scaloni'nin sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı

        Arjantin Milli Takımı'nda teknik direktör Lionel Scaloni'nin sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı

        Arjantin Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Lionel Scaloni'nin sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 22:50 Güncelleme:
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        Arjantin, Scaloni'yle nikah tazeledi!

        Arjantin Milli Futbol Takımı, teknik direktör Lionel Scaloni'nin sözleşmesini uzatma kararı aldı.

        SCALONI, 2030'A KADAR ARJANTİN'DE

        Arjantin Futbol Federasyonunun açıklamasında, 2018'den bu yana takımı çalıştıran Arjantinli teknik adam Scaloni ile 4 yıllık yeni anlaşma imzalandığı belirtildi.

        Scaloni yönetimindeki Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası ile 2021 ve 2024 Kupa Amerika'da şampiyon oldu.

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        #Arjantin Milli Takımı
        #sözleşme
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