Arjantin Milli Takımı'nda teknik direktör Lionel Scaloni'nin sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı
Arjantin Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Lionel Scaloni'nin sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı.
Giriş: 12 Kasım 2026 - 22:50 Güncelleme:
Arjantin Milli Futbol Takımı, teknik direktör Lionel Scaloni'nin sözleşmesini uzatma kararı aldı.
SCALONI, 2030'A KADAR ARJANTİN'DE
Arjantin Futbol Federasyonunun açıklamasında, 2018'den bu yana takımı çalıştıran Arjantinli teknik adam Scaloni ile 4 yıllık yeni anlaşma imzalandığı belirtildi.
Scaloni yönetimindeki Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası ile 2021 ve 2024 Kupa Amerika'da şampiyon oldu.
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