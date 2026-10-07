Arsenal, Mikel Arteta'nın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı

İngiltere Premier Lig'de sezona 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başlayan Arsenal, İspanyol çalıştırıcı Mikel Arteta'yla sözleşme uzatma kararı aldı.

İngiliz ekibi, Arteta'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını resmen duyurdu.

MIKEL ARTETA: KENDİMİ AYRICALIKLI HİSSEDİYORUM

Arteta, imzasının ardından, "Geleceğimi bu kulübe adamak ve Arsenal için en iyisini isteyen olağanüstü insanlarla çalışmaya devam etmek benim için bir ayrıcalık." dedi.

İspanyol teknik adam, "Bu kulüp, karakteri ve insana hissettirdikleriyle eşsizdir. Birlikte çıktığımız bu yolculuk devam edeceği için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum." sözlerini sarf etti.

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BAŞARILARLA DOLU ARSENAL KARİYERİ

2019 yılından bu yana Arsenal'de görev yapan 44 yaşındaki Arteta, İngiliz ekibinin başında 360 maça çıktı ve 2.03 puan ortalaması yakaladı.

Arsenal, Mikel Arteta ile geçen sezon ligde şampiyon olmuş ve 22 yıllık şampiyonluk özlemine son vermişti. Arsenal, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise finalde kaybetmişti.