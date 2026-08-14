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        Haberler Spor Diğer Artvin'de Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası heyecanı başladı

        Artvin'de Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası heyecanı başladı

        Artvin'in Kemalpaşa ilçesi 12-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Karadeniz'in eşsiz mavisi ve yeşilinin buluştuğu ilçede başlayan şampiyona, hem sporcular hem de yöre halkı tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 16:13 Güncelleme:
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        Artvin'de Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası heyecanı başladı

        Etkinlik alanında açıklamalarda bulunan Kemalpaşa Kaymakamı Ayşe Karaca Nas, organizasyonun ilçenin tanıtımı ve spor turizmi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Şampiyona öncesi yapılan antrenmanlara katılarak kendisi de bir yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştiren Kaymakam Nas, sporun ne kadar keyifli ve heyecan verici olduğunu bizzat deneyimlediğini belirtti.

        Sporculardan ilçenin yamaç paraşütü uçuşlarına uygunluğu konusunda oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Kaymakam Nas, ilerleyen yıllarda çok daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini dile getirdi. Kaymakam Nas ayrıca Artvin Valiliği, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hopa Ticaret ve Sanayi Odası (HTSO) başta olmak üzere organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara ve destekçilere teşekkürlerini sundu.

        Nas "Ben de ilçe kaymakamı olarak dün antrenmanlara eşlik ettim, bir uçuş gerçekleştirdim hocamız eşliğinde. Gerçekten sporun ne kadar keyifli ve heyecanlı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bugün itibariyle yarışmalarımız da başladı. Tüm heyecanıyla devam ediyor. Biz de eşlik ediyoruz, kendilerini izliyoruz. İnşallah bu yarışmayla birlikte ilçemiz ilerleyen yıllarda daha da büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacaktır. Sporcularımız da ilçemizin yamaç paraşütüne ne kadar müsait olduğuyla alakalı bize pozitif geri dönüşte bulunuyorlar. İnşallah bu organizasyonun hem gelişmesine katkı sağlamış olacağız hem de ilçemizin mavisiyle, yeşiliyle tüm doğal güzellikleriyle ön plana çıkartılmasını sağlayacağız" dedi.

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