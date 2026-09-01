Aston Villa: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Aston Villa sahasında Arsenal'i ağırladı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 59. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

Bu sonucun ardından Topçular 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Aston Villa ise bu haftayı da puansız kapattı ve 0 puanda kaldı.

Ligin 3. haftasında Arsenal sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Aston Villa ise Hull City deplasmanında sahne alacak.