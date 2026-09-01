Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Aston Villa: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU

        Aston Villa: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Aston Villa ile Arsenal karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Topçular 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 00:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Arsenal tek attı 3 aldı!

        İngiltere Premier Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Aston Villa sahasında Arsenal'i ağırladı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Arsenal'e galibiyeti getiren golü 59. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

        Bu sonucun ardından Topçular 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Aston Villa ise bu haftayı da puansız kapattı ve 0 puanda kaldı.

        Ligin 3. haftasında Arsenal sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Aston Villa ise Hull City deplasmanında sahne alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #premier lig
        #Arsenal
        #ASTON VİLLA
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Av sezonu açıldı
        Av sezonu açıldı
        Gemilerde görünmeyen risk
        Gemilerde görünmeyen risk
        Beşiktaş'tan derbi öncesi gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan derbi öncesi gövde gösterisi!
        12 Dev Adam Dünya Kupası biletini aldı
        12 Dev Adam Dünya Kupası biletini aldı
        Savunma devlerindeki 5 Türk şirketi
        Savunma devlerindeki 5 Türk şirketi
        Arif Kocabıyık yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
        Arif Kocabıyık yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
        Amedspor'dan müthiş geri dönüş!
        Amedspor'dan müthiş geri dönüş!
        Beşiktaş evinde Çorum FK'yı farklı yendi!
        Beşiktaş evinde Çorum FK'yı farklı yendi!
        ALS hastasına çift kapak ameliyatı
        ALS hastasına çift kapak ameliyatı
        YÖK'ten üniversitelere "Terörsüz Türkiye" yazısı: Akademik çalışma ve etkinlikler düzenlenecek
        YÖK'ten üniversitelere "Terörsüz Türkiye" yazısı: Akademik çalışma ve etkinlikler düzenlenecek
        Cem Yılmaz taburcu edildi
        Cem Yılmaz taburcu edildi
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Pentagram grubu bölündü
        Pentagram grubu bölündü
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Almanya TIR şoförü arıyor
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?