Aston Villa: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Aston Villa ile Arsenal karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Topçular 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Giriş: 01 Eylül 2026 - 00:42 Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Aston Villa sahasında Arsenal'i ağırladı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 59. dakikada Bukayo Saka kaydetti.
Bu sonucun ardından Topçular 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Aston Villa ise bu haftayı da puansız kapattı ve 0 puanda kaldı.
Ligin 3. haftasında Arsenal sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Aston Villa ise Hull City deplasmanında sahne alacak.
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