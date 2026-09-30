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        Haberler Spor Basketbol Bahçeşehir Koleji: 91 - Roma Basketbol: 78 | MAÇ SONUCU

        Bahçeşehir Koleji: 91 - Roma Basketbol: 78 | MAÇ SONUCU

        BKT Avrupa Kupası (EuroCup) D Grubu ilk maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Roma Basketbol'u ağırladı. Müsabakayı ev sahibi ekip 91-78 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 21:27 Güncelleme:
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        Bahçeşehir Koleji, EuroCup'a galibiyetle başladı!

        Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası (EuroCup) D Grubu ilk hafta maçında ağırladığı İtalya ekibi Roma Basketbol'u 91-78 mağlup etti.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Jakub Zamojski (Polonya), Mario Majkic (Slovenya), Alberto Sanchez Sixto (İspanya)

        Bahçeşehir Koleji: Reed 15, Flynn 14, Mike 7, Cavanaugh 11, Williams 9, Avramovic 13, Inglis 10, Furkan Haltalı 3, Ponitka 7, Kenan Sipahi 2

        Roma Basketbol: Mannion 29, Ayayi 16, Strautins 9, Simonovic 13, Mezzanotte, Watson 3, Davis 2, Emejuru 4, Stevenson 2, Iuzzolino

        1. Periyot: 23-18

        Devre: 45-38

        3. Periyot: 67-56

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