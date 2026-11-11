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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Bahçeşehir Koleji: 99 - Lietkabelis: 61 | MAÇ SONUCU

        Bahçeşehir Koleji: 99 - Lietkabelis: 61 | MAÇ SONUCU

        Eurocup'ta D Grubu'nun 7. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Litvanya ekibi Lietkabelis'i 99-61 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 21:36 Güncelleme:
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        Bahçeşehir Koleji evinde kazandı!

        Bahçeşehir Koleji, Eurocup'ta D Grubu'nun 7. haftasında ağırladığı Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i 99-61 mağlup etti.

        Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, organizasyonda 6. galibiyetini aldı. Lietkabelis ise 4. yenilgisini yaşadı.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Josip Radojkovic (Hırvatistan), Dragan Porobic (Bosna Hersek), Karol Kowalski (Polonya)

        Bahçeşehir Koleji: Avramovic 13, Flynn 15, Ponitka 12, Cavanaugh 3, Williams 13, Reed 9, İsmet Akpınar 6, Inglis 9, Furkan Haltalı 3, Dileo 3, Kenan Sipahi 11,Mitrovic 2

        Lietkabelis: Kennedy 11, Radzius 3, Jaramaz 3, Ilic 5, Sy 10, Schumacher 11, Simonis, Baslyk 6, Maldunas 7, Nemeiksa 3, Valinskas 2

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        1. Periyot: 22-19

        Devre: 47-35

        3. Periyot: 79-44

        4. Periyot: 99-61

        Beş faulle çıkan: 38.09 Ilic (Lietkabelis)

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        #Lietkabelis
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