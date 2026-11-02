Bahçeşehir Koleji, Eurocup'ta yarın Ratiopharm Ulm'a konuk olacak
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Eurocup'ta D Grubu'nun 6. haftasında yarın Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Giriş: 02 Kasım 2026 - 11:45 Güncelleme:
Eurocup'ta D Grubu'nun 6. haftasında Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, yarın Alman ekibi Ratiopharm Ulm'ye konuk olacak.
Ratiopharm Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.
Geride kalan 5 haftada 4 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, grubunda ilk sırada yer alıyor.
Ratiopharm Ulm ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci basamakta bulunuyor.
Bahçeşehir Koleji, grubundaki son maçında sahasında Yunanistan ekibi PAOK'u 84-81 yendi.
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