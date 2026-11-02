Bahçeşehir Koleji, Eurocup'ta yarın Ratiopharm Ulm'a konuk olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye hamdolsun bugün dünden daha güçlüdür. İnşallah yarın çok daha güçlü, çok daha itibarlı, her alanda çok daha etkin olacaktır" dedi