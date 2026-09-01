Barcelona: 5 - Rayo Vallecano: 2 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 3. hafta karşılaşmasında Barcelona ile Rayo Vallecano kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Rayo Vallecano, 12. dakikada Sergio Camello'nun golüyle 1-0 öne geçti. Barcelona, 19. dakikada Raphinha ve 21. dakikada Lamine Yamal'ın golleriyle ilk yarıyı önde kapattı. Barcelona, Florian Lejeune'nin 51. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Rayo Vallecano'da Sergio Camello, 59. dakikada durumu 3-2 yaptı. Barcelona, yine Raphinha'nın 71. ve Lamine Yamal'ın 90. dakikada attığı gollerle maçı 5-2 kazandı.

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Bu sonucun ardından Barcelona 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükselerek averajla liderlik koltuğuna oturdu. Vallecano ise 1 puanda kaldı.

Ligin 4. haftasında Barcelona deplasmanda Valencia'ya konuk olacak. Vallecano ise Racing Santander'i ağırlayacak.