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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper Yılmaz, bu sezon ilk golünü kaydetti!

        Barış Alper Yılmaz, bu sezon ilk golünü kaydetti!

        Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa maçıyla bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 22:25 Güncelleme:
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        Barış Alper Yılmaz'dan bu sezon ilk gol!

        Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Kasımpaşa ile mücadele ederken, galibiyet golünü Barış Alper Yılmaz attı.

        Müsabakanın 90. dakikasında sol kanattan Ismail Jakons’un ortasında arka direkte topla buluşan Barış Alper, düzeltip yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-1 oldu.

        26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ilk golünü kaydetti.

        Karşılaşmaya 11’de başlayan ve sağ bekte görev alan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.

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