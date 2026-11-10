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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir'de milli futbolcu Yusuf Sarı, sol dizinden operasyon geçirdi

        Başakşehir'de milli futbolcu Yusuf Sarı, sol dizinden operasyon geçirdi

        İstanbul Başakşehir, milli futbolcu Yusuf Sarı'nın sol dizinden ameliyat edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 14:04 Güncelleme:
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        Başakşehir'de Yusuf Sarı ameliyat oldu!

        İstanbul Başakşehir'de milli futbolcu Yusuf Sarı, sol dizinden ameliyat edildi.

        Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

        "Futbolcumuz Yusuf Sarı, Acıbadem Maslak Hastanesinde ameliyat edildi. Sol diz artroskopi menisküsü ameliyatı yapılan oyuncumuza 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sahalara en kısa sürede sağlıklı bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz."

        Yusuf Sarı, bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta forma giydi.

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        #yusuf sarı
        #Başakşehir
        #ameliyat
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