Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner: Gruplara kalmak istiyoruz!

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında kaptan Ömer Ali Şahiner soruları yanıtladı.

Takım olarak hazır olduklarının altını çizen Ömer Ali, şunları kaydetti:

"Güzel kamp dönemiyle beraber bu maça, bu tura hazırlandık. Sonradan gelen arkadaşlarımızla birlikte şu an tam takım hazırız. Hedeflerimiz ve en önemlisi hayallerimiz doğrultusunda bu takımla birlikte çok önemli aşamalardan bir tanesi Konferans Ligi. Biz de özellikle Konferans Ligi elemelerini iyi bir şekilde geçip grup aşamasına kalmak istiyoruz ve en büyük adımını da atmak istiyoruz. Umarız bizim için güzel bir başlangıç olur. Şu an için tek hedefimiz, en büyük isteğimiz en iyi şekilde hem skor olarak hem oyun olarak bu turu geçmek olacak. Onun adına yüzde 100 sahada konsantre hazır olacağız."

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"Kulübün efsane oyuncularından Edin Visca ile bir aradasınız. Visca ile görüşmenizde neler konuşuldu?" sorusuna, Ömer Ali Şahiner, "Edin buradan ayrılmadan önce de ben bir 6 ay beraber oynamıştım. Daha sonrasında da iletişimimizi hiçbir zaman kesmedik. Son derece profesyonel, işine saygısı üst seviyede oyunculardan biri. Edin'in varlığı her zaman oyuncular üzerinde olumlu etkisi olacağını düşünüyorum. Edin gibi önemli simgeler bu kulüpler için özellikle çok önemli ve değerli diye düşünüyorum. Biz de onun tecrübesinden olabildiğince faydalanmaya çalışacağız. Ama talihsiz bir sakatlık oldu. Umarım kısa bir sürede tekrar aramızda döner. Çünkü özellikle bizim ligimizde Edin gibi oyuncuların tecrübesi her zaman oynamadığında da takım için etkili olabilecek bir isim. O yüzden bir an önce dönmesi hepimiz için çok daha iyi olacak." cevabını verdi.