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        Başakşehir Nuno Da Costa ile yolları ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekibi Başakşehir, Nuno Da Costa ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 18:22 Güncelleme:
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        Başakşehir Nuno Da Costa ile yolları ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Yeşil Burun Adalı Nuno Da Costa ile yollarını ayırdı.

        Kulübün açıklamasında, "Takımımızda bir sezon forma giyen Nuno Da Costa ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Da Costa'ya kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

        Nuno Da Costa, Başakşehir formasıyla 37 maçta 6 gol kaydetti.

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        #Başakşehir
        #Nuno Da Costa
        #süper lig
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