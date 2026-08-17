Batshuayi, Suudi Arabistan ekibi Abha ile imzaladı!
Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını da terleten Michy Batshuayi, Suudi Arabistan ekibi Abha ile sözleşme imzaladı.
Giriş: 17 Ağustos 2026 - 19:58 Güncelleme:
Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi ekibi Abha'ya transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada "Abha Kulübü, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yi A takımda forma giymesi için bedelsiz transferle kadrosuna kattı." denildi.
32 yaşındaki santrafor, Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giymişti.
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