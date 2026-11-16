UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 6. ve son maçında Belçika ile İtalya kozlarını paylaştı. King Baudouin'de oynanan mücadelenin galibi 4-1'lik skorla Belçika oldu.

Ev sahibine 1-0 geriye düşmesine rağmen galibiyeti getiren golleri 15'te Maxim De Cuyper, 22'de Nathan Ngoy, 26'da Jeremy Doku ve 80. dakikada Diego Moreira kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 11. dakikada Francesco Pio Esposito attı.

İtalya Milli Takımı'nın golcüsü Francesco Pio Esposito, 90+2'de penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla beraber Belçika, grubu 12 puanla 2. sırada bitirerek çeyrek final biletini aldı. İtalya ise 10 puanla 3. sırada kalarak B Ligi'ne düşmemek adına play-off'ta mücadele edecek.

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UEFA Uluslar Ligi'nde bu gece oynanan maçlarda alınan diğer sonuçlar şu şekilde:

A Ligi

1. Grup:

Belçika-İtalya: 4-1

Fransa-Türkiye: 2-1

2. Grup:

Hırvatistan-Çekya: 2-1

İspanya-İngiltere: 2-3

C Ligi

1. Grup:

Belarus-Arnavutluk: 0-2

Finlandiya-San Marino: 7-2

2. Grup:

Letonya-Ermenistan: 0-0

Güney Kıbrıs Rum Kesimi-Karadağ: 1-4