Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Belçika: 4 - İtalya: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Belçika: 4 - İtalya: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 6. ve son maçında Belçika, evinde İtalya'yı 4-1 mağlup etti. Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Jeremy Doku ve Diego Moreira'nın golleriyle 1-0 gerideyken farklı galibiyete uzanan Belçika, grubu 12 puanla 2. sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi. Grubu 10 puanla 3. sırada tamamlayan İtalya ise bir alt lige düşmemek adına play-off oynayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 00:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Belçika, İtalya'yı devirerek çeyrek finalde!

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 6. ve son maçında Belçika ile İtalya kozlarını paylaştı. King Baudouin'de oynanan mücadelenin galibi 4-1'lik skorla Belçika oldu.

        Ev sahibine 1-0 geriye düşmesine rağmen galibiyeti getiren golleri 15'te Maxim De Cuyper, 22'de Nathan Ngoy, 26'da Jeremy Doku ve 80. dakikada Diego Moreira kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 11. dakikada Francesco Pio Esposito attı.

        İtalya Milli Takımı'nın golcüsü Francesco Pio Esposito, 90+2'de penaltı kaçırdı.

        Bu sonuçla beraber Belçika, grubu 12 puanla 2. sırada bitirerek çeyrek final biletini aldı. İtalya ise 10 puanla 3. sırada kalarak B Ligi'ne düşmemek adına play-off'ta mücadele edecek.

        REKLAM

        UEFA Uluslar Ligi'nde bu gece oynanan maçlarda alınan diğer sonuçlar şu şekilde:

        A Ligi

        1. Grup:

        Belçika-İtalya: 4-1

        Fransa-Türkiye: 2-1

        2. Grup:

        Hırvatistan-Çekya: 2-1

        İspanya-İngiltere: 2-3

        C Ligi

        1. Grup:

        Belarus-Arnavutluk: 0-2

        Finlandiya-San Marino: 7-2

        2. Grup:

        Letonya-Ermenistan: 0-0

        Güney Kıbrıs Rum Kesimi-Karadağ: 1-4

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sercan Dikme, Beşiktaş'ın devre arası planını anlattı: "Puan farkı devam ederse..."

        Sercan Dikme, Vincenzo Italiano'nun 15 Aralık'ta kadroda kalacak ve ayrılacak isimlere ilişkin kararını yönetime ileteceğini belirtirken, Serdal Adalı'nın şampiyonluk yarışı sürerse önemli transfer hamleleri yapabileceğini aktardı.

        #belçika
        #italya
        #UEFA Uluslar Ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere
        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı