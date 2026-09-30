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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Belçika-Türkiye maçının hakemi Rohit Saggi oldu

        Belçika-Türkiye maçının hakemi Rohit Saggi oldu

        A Milli Futbol Takımımız'ın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçta Belçika'ya konuk olacağı mücadelenin hakemi Norveçli Rohit Saggi oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 11:34 Güncelleme:
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        A Milli Takım'a Norveçli hakem!

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile oynayacağı maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye, 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek.

        Bu müsabakada görev yapacak hakemler de UEFA tarafından açıklandı. Maurice Dufrasne Stadyumu'ndaki mücadelede Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak.

        Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Marius Hansen Grotta olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Alman Bastian Dankert oturacak, AVAR'da ise Marius Lien eşlik edecek.

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        #A Milli Futbol Takımı
        #belçika
        #UEFA Uluslar Ligi
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