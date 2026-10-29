Bernd Storck: En önemlisi iyi oynayarak kazanmaktı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda sahasında Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor'u 5-0 yenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Bernd Storck, iyi bir oyunla kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Storck, maçta iyi organize olduklarını vurgulayarak, "Bizim açımızdan en önemlisi iyi oynayarak kazanmaktı. Ben bunu başardığımızı düşünüyorum. Başından itibaren maçı ciddiye aldık ve rakibimize neredeyse hiç pozisyon vermeden bu galibiyeti sağladık. Yeni oyuncuları denedik. Defans oyuncularımızın neredeyse hepsi yeni oyunculardı ve bunlar iyi iş çıkardı. İkinci yarıda da genç oyuncularımızı oyuna dahil ettik. Özellikle yedek oyuncularımız sahaya girdiğinde iyi iş çıkardı. Ondan dolayı da mutluyum. Tüm maç boyunca iyi bir stil ortaya koyduk. Pazartesi günü çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maç için öz güvene ihtiyacımız vardı ve bu maç bunu sağladı." ifadelerini kullandı.

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Dimitrios Goutas'ın sakatlığının ardından savunma hattında planlarının olduğunu dile getiren Alman teknik direktör, "Tabii aklımda bir şey var. Hani şu anda rakibimize karşı da bir bilgi vermemek adına bunu söyleyemeyeceğim. Bugün de dikkatinizi çekmiştir, Metehan (Baltacı) ve Thalisson'u oynatmadım. Onları pazartesi günü hazır görmek istiyorum ve onları iyi bir şekilde hazırlıyorum. Dimitrios'un yokluğu bizim açımızdan önemli. Hem liderimiz hem kaptanımız, çok önemli bir oyuncuyu kaybettik. Ama çok güçlü bir Gençlerbirliği'ni pazartesiye hazırladığımı söyleyebilirim." diye konuştu.

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR CEPHESİ

Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Ahmet Yavuz ise kendileri için özel bir gün olduğunu belirterek, "Burada olmaktan dolayı onurluyuz, gururluyuz. Kendi adıma Gençlerbirliği'nde yetişmiş, genç oyuncu olarak emek sarf etmiş sonra futbol hayatıma devam etmiş bir kişiyim. Bundan sonraki süreçte onlara başarılar dilerim. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Onlarla çok güzel, doğru işler yapıyoruz. Karaköprü Belediyespor olarak biz hedeflerimiz belli, hayallerimiz belli. Bu doğrultuda ilerlemeye devam edeceğiz. Bizim için Ziraat Türkiye Kupası buraya kadarmış. Oyuncularımın alnından öpüyorum." ifadelerini kullandı.