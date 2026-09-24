Beşiktaş, Eurolegue'de sezonu Valencia Basket maçıyla açacak!
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ilk haftasında yarın saat 20.00'da İspanya temsilcisi Valencia Basket'i konuk edecek.
Giriş: 24 Eylül 2026 - 12:21 Güncelleme:
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ilk haftasında yarın sahasında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, S Sport'tan naklen yayınlanacak.
Euroleague'e "wild card" ile davet edilen siyah-beyazlı ekip, 13 sezon sonra yer alacağı organizasyona taraftarı önünde kazanarak galibiyetle başlamayı hedefliyor.
EUROLEAGUE 25. MAÇ
Siyah-beyazlı basketbol takımı, yarın oynayacağı Valencia Basket müsabakasıyla EuroLeague'deki 25. maçına çıkacak.
Kulüp tarihinde bir kez Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 2012-2013'teki macerasında 7 galibiyet, 17 yenilgi yaşadı.
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Siyah-beyazlılar, o dönemki formatta "top 16 turu"nda organizasyona veda etmişti.
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