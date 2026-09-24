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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Beşiktaş, Eurolegue'de sezonu Valencia Basket maçıyla açacak!

        Beşiktaş, Eurolegue'de sezonu Valencia Basket maçıyla açacak!

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ilk haftasında yarın saat 20.00'da İspanya temsilcisi Valencia Basket'i konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 12:21 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın rakibi Valencia Basket!

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ilk haftasında yarın sahasında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, S Sport'tan naklen yayınlanacak.

        Euroleague'e "wild card" ile davet edilen siyah-beyazlı ekip, 13 sezon sonra yer alacağı organizasyona taraftarı önünde kazanarak galibiyetle başlamayı hedefliyor.

        EUROLEAGUE 25. MAÇ

        Siyah-beyazlı basketbol takımı, yarın oynayacağı Valencia Basket müsabakasıyla EuroLeague'deki 25. maçına çıkacak.

        Kulüp tarihinde bir kez Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 2012-2013'teki macerasında 7 galibiyet, 17 yenilgi yaşadı.

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        Siyah-beyazlılar, o dönemki formatta "top 16 turu"nda organizasyona veda etmişti.

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        #beşiktaş
        #Basketbol
        #EuroLeague
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