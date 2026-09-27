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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş BOA: 65 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 56 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş BOA: 65 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 56 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş BOA, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 65-56 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 19:27 Güncelleme:
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        Beşiktaş BOA kazanarak başladı!

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş BOA, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 65-56 mağlup etti.

        Salon: Beşiktaş Akatlar

        Hakemler: Umut Özgün Ergün, Cemil Uygül, Kerem Altıntaş

        Beşiktaş BOA: Lazic 5, Simms 7, Gülşah Duman Bıçakçı 4, Gizem Başaran Turan 4, Davis 19, Elif Ülkü, İdil Saçalır 8, Alleyne 3, Badiane 15

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Pelin Gülçelik 12, Merve Uygül 4, Kaur 5, Jones 17, Mompremier 4, Gamze Takmaz, Littleton 12, Rana Uçar, Elif Emirtekin 2, İngi Güçlü, Feray Dalkılıç

        1. Periyot: 20-14

        Devre: 35-29

        3. Periyot: 47-43

        4. Periyot: 65-56

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