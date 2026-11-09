Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş derin bir nefes aldı!

        Beşiktaş derin bir nefes aldı!

        Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Siyah-beyazlılar, bu sezon Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı 11 maçta ise 10 galibiyet, 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 12:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beşiktaş derin bir nefes aldı!

        Son iki maçında öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan ve karşılaşmalardan 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek derin bir nefes aldı.

        Hem Avrupa hem de lig maçlarına çok iyi bir oyun oynayarak başlayan Beşiktaş, iç sahada başarılı olurken, deplasman maçlarında yaşadığı kayıplarla hayal kırıklığı yaratmaya başlamıştı. Özellikle, Kasımpaşa ve Celtic karşısında, maçın son bölümlerinde rakiplerine teslim olan ve önde olmasına rağmen bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan siyah beyazlılar, camiasını da endişeye sürüklemeye başlayan bir sürece girmek üzereydi. Üstelik, Vincenzo Italiano'nun son iki maçta yaptığı oyuncu değişikliklerinin, oyuna ve skora olumsuz yansıması da tartışmaların odağında yer alıyordu.

        REKLAM

        Böyle bir ortamda çıkılan karşılaşmada, Gençlerbirliği'ne karşı alınan 3-0'lık net galibiyet hem Vincenzo Italiano'ya hem futbolculara hem de yönetime derin bir nefes aldırdı. Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de kazandığı haftada 3 puan alan siyah-beyazlılar, yarıştan kopmamak adına önemli bir galibiyet elde etmiş oldu. Beşiktaş bu galibiyetle puanını 22'ye yükseltti ve 4’üncü sıradaki yerini korudu. Siyah-beyazlılar, milli ara dönüşünde Konyaspor deplasmanında, bir hafta sonrasında ise iç sahada Galatasaray ile oynayacak.

        İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

        Beşiktaş bu sezon iç sahada çok başarılı bir dönem geçiriyor. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda sadece bir beraberlik alırken, 10 maçtan ise galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Süper Lig'de iç sahada 6 maçta, 6 galibiyet elde etti. Bu maçlarda 17 gol atan siyah beyazlılar, kalesinde 3 gol gördü. Avrupa Ligi’nde ise iç sahada 5 maça çıkan Kara Kartallar; 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 11 gol atıp, 3 gol yedi. Beşiktaş genel iç saha performansında 11 maçta 28 gol atıp, kalesinde ise 6 gol gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Enine Boyuna - 6 Kasım 2026 (İstanbul'un Yeni Başkanı Kim Olacak?)

        Muhalefette ''Mekke Anlaşması'' çatlağı. Muhalefet asker göndermeye karşı mı? Muhalefet anlaşmaya neden karşı? Mekke Anlaşması ile TBMM kararı olmadan asker gönderilebilir mi? Gözler Yargıtay'ın "Butlan" kararında. Mutlak Butlan kavgası biter mi? Enine Boyuna'da Hülya Hökenek soruyor; Hukukçu Dr. On...
        #beşiktaş
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da
        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da
        Hegseth'e azil oylaması kapıda
        Hegseth'e azil oylaması kapıda
        Valizini korunmak için kalkan yaptı! Müşteriye satırlı saldırı
        Valizini korunmak için kalkan yaptı! Müşteriye satırlı saldırı
        Trump seçim yenilgisinden İran'a saldırıları sorumlu tuttu
        Trump seçim yenilgisinden İran'a saldırıları sorumlu tuttu
        Otobüs otoyolda geri manevra yaptı, yolcular isyan etti!
        Otobüs otoyolda geri manevra yaptı, yolcular isyan etti!
        13 yaşındaki Melek'in ölümünde sır perdesi aralandı! Tetiğe en yakını basmış
        13 yaşındaki Melek'in ölümünde sır perdesi aralandı! Tetiğe en yakını basmış
        3 yıl sonra muhteşem seri
        3 yıl sonra muhteşem seri
        Müzede korunuyordu... 2,5 milyon yıllık çıktı
        Müzede korunuyordu... 2,5 milyon yıllık çıktı
        "Anka kuşu gibi küllerinden doğdu!"
        "Anka kuşu gibi küllerinden doğdu!"
        Yeni evli çift hayatının şokunu yaşadı! 12 dakikada çaldılar
        Yeni evli çift hayatının şokunu yaşadı! 12 dakikada çaldılar
        Tuvalet molaları ve e-postalar delil oldu
        Tuvalet molaları ve e-postalar delil oldu
        ABD'nin İsrail elçisinden 'geri adım'
        ABD'nin İsrail elçisinden 'geri adım'
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        "Vlahovic döndü Beşiktaş ayağa kalktı"
        "Vlahovic döndü Beşiktaş ayağa kalktı"
        Evliliğini kurtarmak istiyor
        Evliliğini kurtarmak istiyor
        Meydan okudular
        Meydan okudular
        5,5 aylık Aybüke, annesinin karaciğeriyle hayata tutundu
        5,5 aylık Aybüke, annesinin karaciğeriyle hayata tutundu
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"