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        Beşiktaş doludizgin ilerliyor!

        Üstün bir oyunla Erzurumspor FK'yı 3-0 yenen Beşiktaş, doludizgin ilerleyişine devam ediyor. Son beş yıldır ligde kabus gibi sezonlar geçiren ve genelde Kasım aylarında lige havlu atan siyah-beyazlılar, bu sezon bambaşka bir performansla taraftarına büyük umutlar yüklüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 12:18 Güncelleme:
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        Beşiktaş doludizgin ilerliyor!

        Beşiktaş, Süper Lig’in 5’inci haftasında sahasında Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup ederek puanını 13’e yükseltti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

        EZİCİ VE ETKİLEYİCİ FİZİK GÜÇ

        Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getirdikten sonra, Vlahovic ve Trossard gibi iki dünya yıldızını transfer eden siyah beyazlılar; Nübel, Salih, İlhan, Miretti, Poku, Ouattara gibi oyuncularla da kadroyu güçlendirdi. Bu güçlendirilmiş Beşiktaş kadrosu, Vincenzo Italiano'nun takıma oturttuğu sistem ve etkileyici fizik kondisyonu ile en başta kendi taraftarı olmak üzere tüm spor kamuoyunu etkileyen bir oyun oynuyor. Neredeyse tüm karşılaşmalarda sahanın tek hakimi olan Beşiktaş, birçok maçta ezici bir oyunla taraftarını adeta mest eden bir oyun ortaya koyuyor. Beşiktaş, özellikle iç sahadaki Hradec Kralove, Çorum FK, Erzurumspor FK ve deplasmandaki Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında rakiplerine karşı ezici bir futbol ortaya koymasıyla dikkat çekti. Avrupa Ligi elemelerinde 3 turda 6 maçta 5 galibiyet 1 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, Süper Lig’de de 5 maçta; 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve zirvenin ortağı oldu.

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        DEFANS VE KALEDEN GÖZ KAMAŞTIRAN PERFORMANS

        Bu maçlarda topa sahip olma oranını %60'ın üstüne çıkarmaya başaran siyah beyazlılar, topu geri kazanma süresini de 7-8 saniye ve daha altına düşürünce aynı zamanda ligin en az pozisyon veren takımı da oldu. Bayern Münih'ten Alexander Nübel ile kalesini artık emin eldivenlere teslim eden Beşiktaş, Alman kaleci ile artık kale sorunu yaşamıyor. 5 maçta; 12 gol atıp, 4 gol yiyen ve +8 averaja sahip olan siyah beyazlılar, defans dörtlüsünün her maç göze batan oyunundan da oldukça memnun.

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        Djalo, Murillo, Agbadou ve Rıdvan'ın övgü alan oyununa Emirhan Topçu'nun her maç yükselen performansı da eklenince, Beşiktaş ligin en az gol pozisyonu veren takımı haline geldi.

        AVRUPA LİGİ’NDE HEDEF BÜYÜK

        Beşiktaş'ın üstün oyunu Avrupa Ligi için de taraftarına hayal kudurmaya başladı bile. İlk maçını Dolmabahçe'de Marsilya ile oynayacak Beşiktaş'ın tek hedefi Fransız ekibini de yenerek Avrupa Ligi’ne de etkileyici bir başlangıç yapmak. Teknik direktör Vincenzo Italiano, Avrupa Ligi’nde hedef koymaktan kaçınsa da Beşiktaş taraftarı daha önce Konferans Ligi’nde iki kez final oynayan hocalarına güveniyor.

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        #beşiktaş
        #süper lig
        #seri
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