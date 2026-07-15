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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Eugene Omoruyi'yi transfer etti

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Eugene Omoruyi'yi transfer etti

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, forvet Eugene Omoruyi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 18:27 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Eugene Omoruyi'yi açıkladı!

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, forvet oyuncusu Eugene Omoruyi'yi renklerine bağladığını duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Nijerya asıllı Kanadalı forvet Eugene Omoruyi ile sözleşme imzaladı. NCAA'de Oregon formasıyla tamamladığı kolej kariyerinin ardından 2021 yılında profesyonel kariyerine Dallas Mavericks formasıyla adım atan Omoruyi, NBA'de ayrıca Oklahoma City Thunder, Detroit Pistons, Washington Wizards gibi kulüplerde forma giydi. Geride bıraktığımız sezonu İspanya'da Baskonia formasıyla tamamlayan 1,98 boyundaki Omoruyi'ye Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

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