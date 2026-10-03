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        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

        Beşiktaş Kulübü'nün 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla borcunun 27 milyar 521 milyon 43 bin 773 lira olarak açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 12:59 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

        Beşiktaş Kulübü'nün 2026 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısında borcu açıklandı.

        Genel kurul toplantısında denetleme kurulu üyesi Özgür Şentürk de mali konularla ilgili bilgilendirmede bulundu.

        Şentürk, 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla siyah-beyazlı kulübün borcunun 27 milyar 521 milyon 43 bin 773 lira olduğunu dile getirdi.

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        #beşiktaş
        #borç
        #Mali Genel Kurul
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