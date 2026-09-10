Beşiktaş'ın Erzurumspor FK maçı hazırlıkları tamamlandı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, evinde oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 10 Eylül 2026 - 16:45 Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK ile yarın evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve çift kale taktik maçla devam etti. Antrenman duran top çalışmasıyla tamamlandı.
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