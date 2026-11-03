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        Beşiktaş'ın eski İskoç futbolcusu Ian Wilson: Süleyman Seba için ‘efsane’ kelimesi yetersiz kalır

        Beşiktaş'ın eski İskoç futbolcusu Ian Wilson, siyah-beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba'dan övgüyle bahsederek, "Süleyman Seba, şüphesiz Beşiktaş'ın son yüzyıldaki en iyi başkanıdır. 'Efsane' kelimesi onun için yetersiz kalır" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 11:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Seba için 'efsane' kelimesi yetersiz kalır"

        Beşiktaş'ın eski İskoç futbolcusu Ian Wilson, UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında Celtic ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Siyah-beyazlı takımda geçirdiği dönemin kendisi ve ailesi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirten Wilson, siyah-beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba’dan da övgüyle bahsetti. İskoç futbol adamı, karşılaşma için skor tahmininin ise 2-2 olduğunu dile getirdi.

        "İSTANBUL BİZİM EN SEVDİĞİMİZ ŞEHİR"

        Birleşik Krallık dışında forma giydiği ilk ve tek takımın Beşiktaş olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Wilson, "Türkiye'de Beşiktaş'taki dönmemim, Birleşik Krallık dışındaki ilk ve tek kulüp deneyimimdi. Takıma katıldığımda 29 yaşındaydım ve bu deneyim inanılmazdı. İster İstanbul'da ister Türkiye'nin başka bir yerinde olsun, taraftarlar her yerde fanatikti. Dil konusunu, zihniyeti ve taraftarların gösterdiği tutkuyu çok çabuk öğrenmek zorunda kaldım. Ailem de benimle birlikte İstanbul'a taşındı ve her iki çocuğum da Etiler'de okula gitti. İstanbul'u düzenli olarak ziyaret ediyoruz, hatta tatil için Bodrum'a gidiyoruz. İnsanlar çok iyi, dost canlısı ve sorduğunuz her konuda yardımcı oluyorlar. İstanbul bizim en sevdiğimiz şehir" diye konuştu.

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        "CELTIC'İN SİSTEMİ 3-1-4-2 OLACAK"

        Celtic'in 3-1-4-2 sistemiyle sahaya çıkacağını da öngören Ian Wilson, "Celtic son 1 yıldır istikrarsız bir grafik çiziyor ama ilk düdükten itibaren pres yapıp saldıracaklar. Sistemleri 3-1-4-2 olacak. Önde baskı yapacaklar, bu yüzden Beşiktaş kendi defans üçlüsünde top kaybı yapmamaya dikkat etmeli. Savunmada Celtic'in bazı sakatlıkları var, mutlaka Beşiktaş fırsatlar yakalayacaktır" şeklinde konuştu.

        "BEŞİKTAL KANATLARDAN ETKİLİ OLABİLİR"

        Eski İskoç futbolcu, Beşiktaş'ın kendi oyununu sahaya yansıtması halinde Celtic karşısında gol pozisyonları bulabileceğini dile getirirken, skor tahmini de yaparak şunları dile getirdi:

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        "Beşiktaş, Celtic'e kanatlardan saldırıp kendi normal oyununu oynarsa pozisyon üretecektir. Zihinsel olarak güçlü olmalılar. Savunmada yeterince konsantre olurlarsa Celtic’e sorun oluşturabilir, pozisyonlar bulacaktır ve onlara gol atabilir. Maç için skor tahminim 2-2 olur."

        "CELTIC, FANATİK TARAFTARLARIYLA BANA BEŞİKTAŞ'I HATIRLATIYOR"

        Celtic taraftarlarının tutkusuyla kendisine Beşiktaş'ı hatırlattığına dikkat çeken Wilson, karşılaşmanın tamamen dolu tribünler önünle oynanmasını beklediğini kaydetti. Siyah-beyazlı eski futbolcu, "Celtic, fanatik taraftarlarıyla bana Beşiktaş'ı hatırlatıyor. Parkhead tamamen dolu olacak. Çok sayıda Türk taraftar da olacaktır. Parkhead'de ve Beşiktaş taraftarları, Celtic taraftarlarının maçtan önce takımlarına gösterdiği tutkuya şahit olacaklar. Taraftarlar birbirine çok benziyor. Dünya Kupası'nda da gördüğünüz gibi İskoç taraftarlar dünyanın en iyileridir. Takımlarını destekleme konusunda her iki taraftar grubu da eşit derecede tutkulular ama eğer sahada performans göstermezlerse bunu takıma hissettirirler" dedi.

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        "HER İKİ ULUSUN DA KANINDA VAR OLAN KARAKTER, KAZANMAK İÇİN SAVAŞMAK"

        Karşılaşmanın teknik açıdan iki takım için de zorlu geçeceğini söyleyen Ian Wilson, Beşiktaş'ın topu geri kazanma ve oyuna yeniden adapte olma hızının önemli bir avantaj sağlayabileceğini vurguladı. Wilson, "Teknik olarak her iki takım da iyi olacak. Beşiktaş'ın toparlanma ve topu geri kazanma konusunda daha hızlı olacağını düşünüyorum ki bu Avrupa'da büyük bir avantajdır. Ancak Celtic sahasında bütün gece saldırırsa Beşiktaş canı pahasına savunma yapmak zorunda kalacaktır. Her iki ulusun da kanında var olan karakter, kazanmak için savaşmaktır" cümlelerine yer verdi.

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        "GORDON MILNE İLE İSTANBUL'DA FENERBAHÇE MAÇI İZLEMEK İSTİYORUM"

        Beşiktaş taraftarlarına bir mesaj gönderen Wilson, siyah-beyazlı camiaya duyduğu sevgiyi şu sözlerle aktardı:

        "Tüm Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum. Bana ve aileme karşı çok iyiydiler. Yakım arkadaşım Gordon Milne ile sık sık İstanbul'da Fenerbahçe maçını izlemeye gelme arzumuzu ve tutkumuzu konuşuruz. Sezon sonundan önce ziyarete gelmeyi umuyorum. Tüm Beşiktaş taraftarlarına sevgilerimi iletiyorum."

        "SÜLEYMAN SEBA, BEŞİKTAŞ'IN SON YÜZYILDAKİ EN İYİ BAŞKANIDIR"

        Ian Wilson, siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba hakkında ise övgü dolu sözler kullandı. Onursal Başkan Seba için ‘Beşiktaş’ın son yüzyıldaki en iyi başkanı’ diyen Wilson, "Başkan Süleyman Seba, şüphesiz Beşiktaş’ın son yüzyıldaki en iyi başkanıdır. Bana ve aileme karşı o kadar harikaydı ki İstanbul’a ilk ayak bastığım gün beni havalimanında bizzat karşıladı. Ayrıca eşim ve çocuklarımın mutlu olmasını da sağladı. ‘Efsane’ kelimesi onun için yetersiz kalır" açıklamasını yaptı.

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        #beşiktaş
        #Celtic
        #futbol
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