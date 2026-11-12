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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Beşiktaş'ın EuroLeague'de rakibi LDLC Asvel!

        Beşiktaş'ın EuroLeague'de rakibi LDLC Asvel!

        Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında yarın Fransa'nın LDLC Asvel ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 10:51 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın rakibi LDLC Asvel!

        Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında yarın Fransa'nın LDLC Asvel ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

        LDLC Arena'daki mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

        Ligde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 14. sırada yer alıyor. Virtus Bologna deplasmanında son saniye basketiyle 103-101 kazanan Beşiktaş, son maçında ise sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunos'a 83-67 yenildi.

        Organizasyonda 10 maçta 4 galibiyeti bulunan LDLC Asvel, ligde 16. sırada bulunuyor. Partizan (82-75) ve Baskonia (94-79) galibiyetleriyle çıkış yakalayan Fransa temsilcisi, son karşılaşmasında sahasında Bayern Münih'e 99-95 kaybetti.

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