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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı mesaisi başladı!

        Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı mesaisi başladı!

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı ekip zorlu mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 14:56 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı mesaisi başladı!

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 1 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.

        Antrenman öncesinde Türk bayrağının etrafında toplanan futbolcular, verdikleri pozla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşularıyla idmana başladı. 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yapan futbolcular, günü savunma ve hücum çalışmasıyla tamamladı.

        Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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        #beşiktaş
        #kasımpaşa
        #süper lig
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