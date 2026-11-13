Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Beşiktaş Beşiktaş'ın Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

        Beşiktaş'ın Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 15:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beşiktaş'ın hazırlıkları sürüyor

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenmanda, kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan idman, minyatür kalenin ardından dar alanda yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

        Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sigorta Sayfası - 13 Kasım 2026 (Sigortacılıkta "İklim" Tedbirleri Neler?)

        Sigortacılıkta "İklim" tedbirleri neler? İklim için nasıl bir işbirliği gerekiyor? Sigorta sektörü hangi planlamaları yapıyor, öncelikleri ne? Yenilenebilir enerji sigortası nedir? Sigorta sektörü için iklim riskleri ne? Sigorta Sayfası'nda Rahim Ak sordu; NEOVA Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğ...
        #konyaspor
        #süper lig
        #beşiktaş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!