Trendyol Süper Lig'in 3. hatfasında Beşiktaş evinde ağırladığı Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların 3 golünü kaydeden Dusan Vlahovic, karşılaşmanın ardından konuştu.

İŞTE VLAHOVIC'İN SÖZLERİ:

"Beşiktaş'ı tebrik ederim. Hocamızı ve herkesi tebrik ederim. Galibiyeti hak ettik. İki mağlubiyetin ardından bu maça çıktık. Mağlubiyetler sonrası mutlu değildik. Böyle devam etmek istiyoruz, Fenerbahçe derbisi var. Orkun Kökçü'ye teşekkür ederim, penaltıda ilk golümü attım. Daha büyük şeyler yapacağız. Takımı kutluyorum."

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"ITALIOANO'YU ÇOK SEVİYORUM"

"Vincenzo Italiano'ya her şey için teşekkür ederim. Beni çok istedi, gelmeden önce çok fazla konuştuk. Fiorentina'dan sonra da hep konuştuk, bana inanan bir teknik adam. Yapabileceklerimi biliyor, ben de onun için her şeyi yapacağım. Bana biraz zaman da lazım. Geçen sene sakatlıklarım oldu, şu anda hazırlanıyorum ve geri dönüyorum. Hat-trick'ten dolayı çok mutluyum. Takıma, hocamıza ve taraftara çok teşekkür ederim. Bugün çok çılgın bir taraftar var. Hocamızı çok seviyorum. Onun için ve takım için elimden geleni yapacağım."

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FENERBAHÇE DERBİSİ...

"Orkun Kökçü olmasaydı, belki de üç golü atamazdım. Penaltıyı vermesi, bana çok yardımcı oldu. Her şeyden önemlisi 3 puanı aldık, pozitif bir mantalite ile Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz. Fenerbahçe'ye karşı kazanmak için her şeyi yapacağız. Takıma teşekkür ederim, beni çok ittirdiler. Güzel şeyler başarmak için kenetleneceğiz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız."