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        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı!

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele edeceği kadro belli oldu. Yeni transferler Ümit Akdağ, Fabio Miretti ve Ernest Poku kadroda yer alırken, Rashica ve Mustafa Erhan Hekimoğlu kadroya dahil edilmedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 23:05 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta 2 isim UEFA kadrosunda yok!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlıların listesinde yeni transferler Ümit Akdağ, Fabio Miretti ve Ernest Poku kendilerine yer buldu.

        Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu ise UEFA kadrosuna dahil edilmedi.

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

        Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

        Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo

        Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı

        Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy

        B Listesi: Tuğra Yeşilyurt, Mustafa Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Işık, Ali Pağda, Ozan Sevim, Ahmet Bircan

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        #beşiktaş
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        #Rashica
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