Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü!

        Beşiktaş, Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü!

        Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 15:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beşiktaş'ta Midtjylland hazırlıkları!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda FC Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma ve tam saha taktiksel çalışmanın ardından yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Düzce'de 3 ayda 300 anız yangınına müdahale

        Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, son 3 ayda 300 anız yangınına müdahale etti. Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları ve fındık sezonu öncesi yapılan bahçe temizlikleri nedeniyle meydana gelen yangınlar hem doğal yaşamı hem de tarım arazilerini tehdit ediyor. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den CHP'ye veda
        Özel'den CHP'ye veda
        İstanbul Valiliği'nden sağanak ve poyraz uyarısı
        İstanbul Valiliği'nden sağanak ve poyraz uyarısı
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        Meşhur dolandırıcı 'Raki'nin yöntemiyle 4 kilo altın vurgunu!
        Meşhur dolandırıcı 'Raki'nin yöntemiyle 4 kilo altın vurgunu!
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Leao'da parola: Ağustos!
        Leao'da parola: Ağustos!
        Bebeğini kaybetti
        Bebeğini kaybetti
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        Final maçının perde arkası
        Final maçının perde arkası
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        İnternet tarihini değiştiren an!
        İnternet tarihini değiştiren an!
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam