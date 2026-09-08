Beşiktaş'ta herkes atıyor: 17 gol, 11 farklı isim!

Beşiktaş bu sezon oynadığı 10 resmi maçta 17 gol attı. Siyah-beyazlılarda, bu gollerde tam 11 farklı futbolcunun imzası bulunuyor.

Kara Kartal’da şu ana dek savunmadan hücuma 9 farklı futbolcu gol atarken, ilk sırada son 2 maçta 4 kez ağları sarsan Vlahovic yer aldı.

Beşiktaş'ta bunun yanı sıra hem gol atıp hem de asist yapan ise 4 oyuncu bulunuyor.

OLAITAN COŞTU!

Takımda bu alanda öne çıkan isim ise son dönemde performansıyla göz dolduran ve Kadıköy’deki Fenerbahçe zaferinde de alkışları toplayan Junior Olaitan oldu.

Beninli futbolcu bu sezon 4 asiste imza attı.

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İŞTE BEŞİKTAŞ'IN GOL DAĞILIMI

Goller

- Vlahovic 4

- Cerny 3

-Orkun 3

- Murillo 2

- İlhan

- Rıdvan

- Semih

- Oh

- Rashica

Asistler

- Olaitan 4

- Rıdvan 2

- Agbadou

- Trossard

- Orkun

- Cerny

- İlhan