Beşiktaş'ta herkes atıyor: 17 gol, 11 farklı isim!
Beşiktaş, bu sezon oynadığı 10 resmi maçta 17 gol kaydederken, goller 11 farklı futbolcudan geldi. Siyah-beyazlılarda son 2 maçta 4 gol atan Dusan Vlahovic 4 golle zirvede yer alırken, Cerny ve Orkun 3'er golle takip etti. Asist krallığında ise 4 asistle Junior Olaitan öne çıktı.
Giriş: 08 Eylül 2026 - 12:14 Güncelleme:
Beşiktaş bu sezon oynadığı 10 resmi maçta 17 gol attı. Siyah-beyazlılarda, bu gollerde tam 11 farklı futbolcunun imzası bulunuyor.
Kara Kartal’da şu ana dek savunmadan hücuma 9 farklı futbolcu gol atarken, ilk sırada son 2 maçta 4 kez ağları sarsan Vlahovic yer aldı.
Beşiktaş'ta bunun yanı sıra hem gol atıp hem de asist yapan ise 4 oyuncu bulunuyor.
OLAITAN COŞTU!
Takımda bu alanda öne çıkan isim ise son dönemde performansıyla göz dolduran ve Kadıköy’deki Fenerbahçe zaferinde de alkışları toplayan Junior Olaitan oldu.
Beninli futbolcu bu sezon 4 asiste imza attı.
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İŞTE BEŞİKTAŞ'IN GOL DAĞILIMI
Goller
- Vlahovic 4
- Cerny 3
-Orkun 3
- Murillo 2
- İlhan
- Rıdvan
- Semih
- Oh
- Rashica
Asistler
- Olaitan 4
- Rıdvan 2
- Agbadou
- Trossard
- Orkun
- Cerny
- İlhan
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