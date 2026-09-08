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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta herkes atıyor: 17 gol, 11 farklı isim!

        Beşiktaş'ta herkes atıyor: 17 gol, 11 farklı isim!

        Beşiktaş, bu sezon oynadığı 10 resmi maçta 17 gol kaydederken, goller 11 farklı futbolcudan geldi. Siyah-beyazlılarda son 2 maçta 4 gol atan Dusan Vlahovic 4 golle zirvede yer alırken, Cerny ve Orkun 3'er golle takip etti. Asist krallığında ise 4 asistle Junior Olaitan öne çıktı.

        Giriş: 08 Eylül 2026 - 12:14 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta herkes atıyor!

        Beşiktaş bu sezon oynadığı 10 resmi maçta 17 gol attı. Siyah-beyazlılarda, bu gollerde tam 11 farklı futbolcunun imzası bulunuyor.

        Kara Kartal’da şu ana dek savunmadan hücuma 9 farklı futbolcu gol atarken, ilk sırada son 2 maçta 4 kez ağları sarsan Vlahovic yer aldı.

        Beşiktaş'ta bunun yanı sıra hem gol atıp hem de asist yapan ise 4 oyuncu bulunuyor.

        OLAITAN COŞTU!

        Takımda bu alanda öne çıkan isim ise son dönemde performansıyla göz dolduran ve Kadıköy’deki Fenerbahçe zaferinde de alkışları toplayan Junior Olaitan oldu.

        Beninli futbolcu bu sezon 4 asiste imza attı.

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        İŞTE BEŞİKTAŞ'IN GOL DAĞILIMI

        Goller

        - Vlahovic 4

        - Cerny 3

        -Orkun 3

        - Murillo 2

        - İlhan

        - Rıdvan

        - Semih

        - Oh

        - Rashica

        Asistler

        - Olaitan 4

        - Rıdvan 2

        - Agbadou

        - Trossard

        - Orkun

        - Cerny

        - İlhan

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        #beşiktaş
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        #süper lig
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