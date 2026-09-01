Trendyol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında sahasında Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Junior Olaitan, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE DERBİSİNİ BEKLİYORUZ"

Bizim için büyük bir galibiyet, camiamız için mutluluk verici maç. İki mağlubiyet aldıktan sonra üst üste reaksiyon verdik. Beşiktaş üst üste iki maç veya çok maç kaybedebilecek bir takım değil. Şimdi Fenerbahçe derbisini bekliyoruz.

"DERBİDEN 3 PUAN İSTİYORUZ"

Avrupa'da hocamız değişiklikler yaptı. Kupa maçları, Avrupa maçları olacak. Rotasyon benim için normal. Bu değişiklikler olduğunda, neler yapmamız gerektiğini bilmeliyiz. Derbiyi bekliyoruz, 3 puan almak istiyoruz. Neler olacağını göreceğiz, derbiyi bekliyoruz.

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