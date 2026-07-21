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        Beşiktaş'ta Trossard, Midtjylland maçlarının kadrosunda yok!

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Midtjylland maçlarının kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Leandro Trossard, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta Trossard kadroda yok!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde oyuncu listesini UEFA'ya iletti.

        Siyah-beyazlıların yeni transferi Leandro Trossard kadroda yer almadı.

        İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KADROSU:

        Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin.

        Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Michael Murillo.

        Orta saha: Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Ishola Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Ilhan Fakılı.

        Forvet: Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy.

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