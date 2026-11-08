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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Vincenzo Italiano’dan 5 değişiklik

        Vincenzo Italiano’dan 5 değişiklik

        Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Gençlerbirliği maçında Celtic mücadelesinin 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Kaptan Orkun Kökçü 5 maç sonra 11'e döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 21:13 Güncelleme:
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        Vincenzo Italiano'dan 5 değişiklik

        Beşiktaş, Süper Lig’de 11’inci haftanın kapanış karşılaşmasında sahasında Gençlerbirliği’nin konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayan karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını ise Gökhan Barcın ve Murat Ergin Gözütok üstlendi.

        Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Avrupa Ligi’nin 4’üncü haftasında deplasmanda 3-2 kaybedilen Celtic maçının 11’inde 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Ouattara, Olaitan, Cenry, Poku ve Oh’un yerlerine Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı ve Vlahovic’i sahaya sürdü.

        Kalede eldivenleri Nübel’e emanet eden Italiano, savunma dörtlüsünü; Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz’dan oluşturdu. Orta alanda Salih Özcan, Ndidi ve Orkun Kökçü’yü sahaya süren Italiano; hücum hattının sağında İlhan, solunda ise Trossard’a görev verdi. Italyan teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Vlahovic oldu.

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        ORKUN KÖKÇÜ 5 MAÇ SONRA 11’DE

        Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Orkun Kökçü, 5 maçlık ara sonrasında 11’deki yerini aldı. Hoffenheim maçında ayak tabanında gerçekleşen travmatik yaralanma sonrası müsabakaya devam edemeyen Orkun Kökçü; ligde Trabzonspor, İstanbul Başakşehir FK ve Kasımpaşa, Avrupa Ligi’nde ise Crystal Palace maçlarında forma giyememişti. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Celtic ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya ise sonradan dahil olmuştu.

        KAPTAN ORKUN, DÖRDÜNCÜ EVRE LENF KANSERİYLE MÜCADELE EDEN MAHMUT EFE İLE BİR ARAYA GELDİ

        Siyah-beyazlı ekibin Gençlerbirliği’ni konuk ettiği mücadeleyi dördüncü evre lenf kanseriyle mücadele eden 11 yaşındaki Mahmut Efe, ailesiyle birlikte locadan takip etti. En büyük hayallerinden birisi Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü ile tanışmak olan Mahmut Efe, maç öncesinde Orkun Kökçü ile bir araya geldi. Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, Mahmut Efe’ye imzalı formasını hediye etti.

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        10 KASIM UNUTULMADI

        Beşiktaş Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88’inci yılı dolayısıyla maç öncesinde ısınma hareketlerini gerçekleştirmek üzere yeşil zemine 10 Kasım tişörtleriyle çıktı. Isınma bölümünde Beşiktaşlı oyuncuların üstünde Atatürk silüetinin olduğu siyah tişörtler yer aldı. Seremoni esnasında da 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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        #beşiktaş
        #gençlerbirliği
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