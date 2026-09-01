Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Farklı galip gelen siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

İŞTE ITALIANO'NUN SÖZLERİ:

"Ligin üçüncü haftasındayız, daha çok çalışıyoruz ve çalıştıkça gelişeceğiz. Kazandığımız için çok mutluyuz. Dusan Vlahovic'İn fizik kalitesi iyi seviyede olursa, böyle devam edecek. Kulüple konuşurken çok ısrar ettim. Umarım böyle devam eder. Bir golcü için önemli olan gol atmak ve bu maçta çok başarılıydı."

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"DERBİDE PUAN YA DA PUANLAR ALMAK İSTİYORUZ"

"Fenerbahçe derbisi herkes için çok önemli. Ligin dördüncü haftası, lig daha çok uzun. Puan ya da puanlar almak istiyoruz. İyi performans göstererek gelişimimizi devam ettirmek istiyoruz. Derbide değerimizi göstermek istiyoruz. Puan ve puanlar istiyoruz, kazanmak istiyoruz. Benim de ilk derbim olacak. Elimizden geleni yapmak istiyoruz."