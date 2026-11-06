Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Basketbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Beşiktaş: 67 - Zalgiris: 83 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş: 67 - Zalgiris: 83 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş, EuroLeague'in 10. haftasında ağırladığı Litvanya ekibi Zalgiris'e 83-67 mağlup olarak 6. yenilgisini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 22:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beşiktaş, Zalgiris'e faklı mağlup

        EuroLeague'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 83-67 yenildi.

        Siyah-beyazlı ekip, bu sezon EuroLeague'deki 6. mağlubiyetini yaşadı.

        Zalgiris ise organizasyondaki 6. galibiyetini aldı.

        Karşılaşma iki takımın üç sayılık basketleriyle başladı. Zalgiris, bu periyodun devamında dış atışlardan isabetler bulmaya devam ederek öne geçti. Beşiktaş ise Anthony Brown ve Omoruyi ile skor üreterek aradaki farkın açılmasını engellemeye çalıştı. İlk çeyrek, konuk ekibin 20-17 üstünlüğüyle sona erdi.

        İkinci çeyrekte dış atışlarda düşük yüzdeyle oynayan Beşiktaş, boyalı alandan bulduğu basketlerle aradaki farkı azaltmaya çalıştı. Bu periyotta rahat skor üretmeye devam eden Litvanya ekibi ise pota altından bulduğu sayılarla rakibine üstünlük kurdu. Zalgiris, 19. dakikada da Valanciunas'ın serbest atış çizgisinden sayıyla farkı 14'e kadar çıkardı: 31-45. Bu periyodun devamında başka sayı olmadı ve Zalgiris soyunma odasına 45-31 üstün gitti.

        REKLAM

        Üçüncü çeyrekte hücumdaki etkisiz oyunu devam eden Beşiktaş, dış ve orta mesafeden isabet bulmakta zorlandı. Zalgiris de rakibinin boş hücumlarını ve top kayıplarını iyi değerlendirerek farkı açtı. Litvanya temsilcisi, 28. dakikada Ulanovas'ın serbest atıştan basketiyle farkı 23'e çıkardı: 39-62. Konuk takım, son çeyreğe de 62-44 üstün girdi.

        Son çeyreğin başlarında üstün oyununu sürdüren Zalgiris, 33. dakikada Tubelis'in pota altından basketiyle farkı 25'e çıkardı: 44-69. Maçın son 5 dakikasında toparlanan Beşiktaş, 36. dakikada Anthony Brown'ın üç sayılık basketiyle 11-0'lık seri yakalayarak farkı 14'e indirdi: 55-69. Mücadelenin sonlarında hata yapmayan Zalgiris, müsabakadan 83-67 galip ayrıldı.

        REKLAM

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Emilio Perez (İspanya), Mario Majkic (Slovenya)

        Beşiktaş: Dejulius 5, Nowell 4, Anthony Brown 10, Omoruyi 17, Gabriel 14, Dotson 8, Walker 7, Morgan, Metecan Birsen 2, Wilbekin, Zizic

        Zalgiris: Evans 6, Edwards 11, Sterling Brown 7, Tubelis 14, Valanciunas 12, Lee 10, Sleva 5, Grigonis 13, Butkevicius 3, Ulanovas 2, Akobundu-Ehiogu

        1. Periyot: 17-20

        Devre: 31-45

        3. Periyot: 44-62

        ÖNERİLEN VİDEO

        19 yıl önce bebeğini çöpe atmıştı! Akıl sağlığı raporu geldi

        Kocaeli'nde 19 yıl önce çöp konteynerinde göbek bağı boğazına dolanmış halde ölü bulunan bebeğin davasında tutuklu yargılanan anne Emine N.Ö.'nün akıl sağlığı yerinde olduğu raporla belirlendi. Mahkeme heyeti, bebeğin ölü doğup doğmama ihtimali ve ilk alınan otopsi raporunun doğruluğuna ilişkin iste...
        #beşiktaş
        #Zalgiris
        #EuroLeague
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        Üstünlük korunamıyor, değişiklikler sorgulanıyor!
        Üstünlük korunamıyor, değişiklikler sorgulanıyor!
        "Gazze Barış Anlaşması uygulanmıyor"
        "Gazze Barış Anlaşması uygulanmıyor"
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı