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        Besnik Hasi: 4 gol yerseniz buradan puan alamazsınız

        Amed SK Teknik Direktörü Besnik Hasi, Süper Lig'in 11. haftasında 4-3 yenildikleri Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. 4 gol yedikleri takdirde Galatasaray'dan puan alınamayacağını belirten Kosovalı çalıştırıcı, "Takımımdan çok mutlum. Buradan ders çıkarmamız lazım. Nerede olduğumuzu görmek adına bu tarz maçlar çok önemli. 4 gol yerseniz buradan puan alamazsınız." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 23:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "4 gol yerseniz buradan puan alamazsınız"

        Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler deplasmanda Galatasaray’a 4-3 yenildi.

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, Galatasaray’ı galibiyetinden dolayı kutlayarak sözlerine başladı.

        "4 GOL YERSENİZ BURADAN PUAN ALAMAZSINIZ"

        Planlarının maçın içerisinde kalmak olduğunu söyleyen Hasi, "İkinci yarıda maçın içinde kaldık. Goller geçişlerden geldi. İlk yarı çok fazla top verdik. İkinci yarıda daha iyiydik. Çok güzel gollerle geri döndük. Deplasmanda 3 gol atıyorsanız buradan puan alıp götürmeniz lazım. Bizim ve Galatasaray arasındaki fark, onlar çok tecrübeliler. Hız ve güç, bu farkı yapan kelimeler. Modern futbolda bu iki kavram çok önemli. Takımımdan çok mutlum. Buradan ders çıkarmamız lazım. Nerede olduğumuzu görmek adına bu tarz maçlar çok önemli. Dersler çıkaracağız. 4 gol yerseniz buradan puan alamazsınız" diye konuştu.

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        "GALATASARAY'IN İKİNCİ YARIDA OYUNDAN DÜŞECEĞİNİ BİLİYORDUK"

        Galatasaray karşısında asıl planının ikinci yarıda olduğunu belirten Besnik Hasi, "Galatasaray olsun herhangi bir takım olsun ikinci sıradaysanız bunu hak ettiğiniz için oradasınızdır. Rakibe saygı gösterdik. 5 defans oyuncusu koyup, önüne de 3 orta sahayla geçiş oyunu beklemek bana göre değil. Biz futbol oynamak istedik. Aslında benim planım ikinci yarıydı. Şampiyonlar Ligi oynayan ve yorgun olan bir Galatasaray var. İkinci yarı düşeceklerini biliyorduk. Orta sahalarını kapatmayı düşündüm. Çünkü çok tehlikeliler. Böyle büyük takımlara oynuyorsanız kendi oyununuzu oynarsınız. Ben atak yapmayı seven taraftayım" şeklinde konuştu.

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        Hasi ayrıca İsviçreli futbolcu Samuel Ballet’e verilen 3 maçlık cezanın çok fazla olduğunu söyledi.

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        #süper lig
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