Bitlis Özgüzeldere: 4 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 3. Lig ekibi Bitlis Özgüzeldere, evinde Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Bitlis Özgüzeldere adını bir üst tura yazdırırken, Sarı Kırmızılılar ise organizasyona veda etti.
Giriş: 29 Ekim 2026 - 15:51 Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 3. Lig ekibi Bitlis Özgüzeldere ile 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor karşı karşıya geldi.
Yeni Bitlis Eren Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 4-1'lik skorla kazanan Bitlis Özgüzeldere, bir üst tura çıktı.
Ev sahibine turu getiren golleri 30'da Ali Akkuş, 45'te Muhammet Arslantaş, 53'te Halil Yılmaz ve 80. dakikada Enes İslam İlkin attı. Konuk ekibin tek golünü ise 63. dakikada Mert Denizli (kk) kaydetti.
Bu sonucun ardından 1. Lig'de 2. sırada bulunan Kayserispor, sürpriz bir şekilde organizasyona veda etti.
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