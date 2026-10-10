Boluspor: 0 - Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU (Trendyol 1. Lig)
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup etti.
Giriş: 10 Ekim 2026 - 15:47 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 68. dakikasında Van de Streek'in attığı golle Antalyaspor 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Antalyaspor, Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonuçla Antalyaspor, puanını 13'e yükselterek 8. sırada yer aldı. Boluspor ise 4 puanla 20. sırada kaldı.
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Boluspor ise Ümraniyespor deplasmanına çıkacak.
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